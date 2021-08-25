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Євросоюз з 2014 року надав
Україні понад 16 млрд євро

Євросоюз з 2014 року надав Україні понад 16 млрд євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 23:52

Євросоюз з 2014 року надав Україні понад 16 млрд євро

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з 2014 року, Європейський Союз як фінансову підтримку надав Україні більше ніж 16 мільярдів євро.

Дивися повний текст Євросоюз з 2014 року надав Україні понад 16 млрд євро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 23:52

Не "предоставил", а "одолжил", причем под проценты.
panzershreck1921
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Модератори: Ірина_, Модератор

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