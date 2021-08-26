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Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 сер, 2021 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Отримані від МВФ 2,7 мільярда доларів планують направити на соціальні виплати.
Дивися повний текст Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати
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R2
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:43
Правильно. Давайте просто прогуляєм. В нашому стилі
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apyvovar
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:24
І що це дасть? Підніме рейтинг серед отримувачів соцвиплат? Чи соцвиплати своїм депутатам зробимо? Може краще щось корисне, добудуємо АЕС, наприклад?
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0mage0
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Додано: Чет 26 сер, 2021 19:40
В сентябре большие выплаты по долгам,возможно и хватит ...
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livs375
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Додано: Чет 26 сер, 2021 22:07
0mage0 написав:
І що це дасть? Підніме рейтинг серед отримувачів соцвиплат? Чи соцвиплати своїм депутатам зробимо? Може краще щось корисне, добудуємо АЕС, наприклад?
Українцям тре сьогодні електрика на 20 копійок, а не АЕС через надцять років. Пляшка пиваса сьогодні! А не АЕС завтра!
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Первый
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:00
0mage0 написав:
І що це дасть? Підніме рейтинг серед отримувачів соцвиплат? Чи соцвиплати своїм депутатам зробимо? Може краще щось корисне, добудуємо АЕС, наприклад?
Какие АЕС когда есть зеленая энергетика на которой нормально можно деньги мутить
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ssnet
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 11:36
Все це брехня квартальної влади. Ніяких $2,7 млрд не існує, є лише додаток на балансі рахунку України в МВФ, який буде витрачено на часткову компенсацію боргу перед МВФ (цей борг за останні 2 роки збільшився на 10 млрд доларів і був вже розкрадений Зе & Co)
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akido
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:10
akido написав:
Все це брехня квартальної влади. Ніяких $2,7 млрд не існує, є лише додаток на балансі рахунку України в МВФ, який буде витрачено на часткову компенсацію боргу перед МВФ (цей борг за останні 2 роки збільшився на 10 млрд доларів і був вже розкрадений Зе & Co)
Ну так можна цей борг доларами погасити, а можна оцими СПЗ, правильно? Якби не було цих СПЗ, віддавали б долари.
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