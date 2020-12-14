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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:53
adeges написав:
Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.
850 за інженера. А що ви не розумієте, відкрийте вакансії в Дніпрі і подивіться. Ні, можна знайти і за 1000$+, але там вже йдуть вимоги як у космонавтів. В мене на ТЕС 1000$ отримують тільки керівники і ремонтники, які постійно пашуть по 6-7 днів на тиждень. Вам же сказали вище, що 500$ - це вже було щастя і мрія українця всі роки незалежності. Frant і rjkz не дадуть збрехати.
Faceless написав:
А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти
Сказали, що офіційне. І знайомий тут працює, також наче офіційно.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 08:39
це не фінансовий форум, а якесь збіговисько нікчемних лузерів та ніщебродів, для яких «зп 500$ завжди була нездійсненою мрією»
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:45
kingkongovets написав:
це не фінансовий форум, а якесь збіговисько нікчемних лузерів та ніщебродів, для яких «зп 500$ завжди була нездійсненою мрією»
реальні клоуни
90% населения Украины, для представителей украинской быдлячьей казнокрадской Ылиты - это клоуны?
Ккц, смотри, чтоб ты вместе с зе-, миндичами и ермаками не повторил судьбу януковича
Лично у меня нет ни малейшего желания воевать за такую страну и за такую Ылиту
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:54
Нарешті демонтували пам'ятник Булгакову. Київ зі швондерами у вишиванках його не заслуговує
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