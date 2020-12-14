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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12830128311283212833
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:53

  adeges написав:Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.

850 за інженера. А що ви не розумієте, відкрийте вакансії в Дніпрі і подивіться. Ні, можна знайти і за 1000$+, але там вже йдуть вимоги як у космонавтів. В мене на ТЕС 1000$ отримують тільки керівники і ремонтники, які постійно пашуть по 6-7 днів на тиждень. Вам же сказали вище, що 500$ - це вже було щастя і мрія українця всі роки незалежності. Frant і rjkz не дадуть збрехати.
  Faceless написав:А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти

Сказали, що офіційне. І знайомий тут працює, також наче офіційно.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 08:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

це не фінансовий форум, а якесь збіговисько нікчемних лузерів та ніщебродів, для яких «зп 500$ завжди була нездійсненою мрією»

реальні клоуни
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:45

  kingkongovets написав:це не фінансовий форум, а якесь збіговисько нікчемних лузерів та ніщебродів, для яких «зп 500$ завжди була нездійсненою мрією»

реальні клоуни

90% населения Украины, для представителей украинской быдлячьей казнокрадской Ылиты - это клоуны?
Ккц, смотри, чтоб ты вместе с зе-, миндичами и ермаками не повторил судьбу януковича

Лично у меня нет ни малейшего желания воевать за такую страну и за такую Ылиту
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нарешті демонтували пам'ятник Булгакову. Київ зі швондерами у вишиванках його не заслуговує
Бетон
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