Типові помилки інвестора початківця

Інвестиції то є завжди ризик. Помиляються навіть досвідчені інвестори, що тоді казати про новачків в цій царині. Але є типові помилки, на які майже завжди наступають люди без досвіду інвестування та які очевидні для бувалих інвесторів. На третій живій зустрічі InvestInsight 3 – “Граблі інвестора початківця”, організатором якої є сайти про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua та Finance.ua, поговоримо про ту саму неочевидну, здавалось би, очевидність. Розплющимо очі і навчимося правильно обирати інвестиційні інструменти та хеджувати ризики.
Мітап корисно відвідати всім, хто починає або думає розпочати інвестувати, а не просто зберігати кошти на депозитах, має бажання уникнути типових помилок, отримати практичні рекомендації з створення власного інвестиційного портфелю.
Коли: 03 вересня 2021р., початок о 18:30.
Місце проведення: Київ, БЦ Gulliver, Башта Б, Спортивна площа, 1А, Creative Quarter.