Для формування реєстру платежів з єдиного рахунку ДПС керується, зокрема, податковою інформацією.
Дивися повний текст Не вказали призначення при сплаті податків на єдиний рахунок: що буде робити ДПС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:14
Не вказали призначення при сплаті податків на єдиний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не вказали призначення при сплаті податків на єдиний рахунок: що буде робити ДПС.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:14
Единый счет- просто катастрофа и огромная проблема, на халяву.Безумное решение хорошей идеи.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|