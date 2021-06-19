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Не вказали призначення при
сплаті податків на єдиний...

Не вказали призначення при сплаті податків на єдиний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:14

Не вказали призначення при сплаті податків на єдиний...

Пропонуємо до обговорення:
Для формування реєстру платежів з єдиного рахунку ДПС керується, зокрема, податковою інформацією.

Дивися повний текст Не вказали призначення при сплаті податків на єдиний рахунок: що буде робити ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:14

Единый счет- просто катастрофа и огромная проблема, на халяву.Безумное решение хорошей идеи.
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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