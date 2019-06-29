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возьму в управление средства от крупных инвесторов с гаранти
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:55
возьму в управление средства от крупных инвесторов с гарантией роста
обеспечиваю качественный приток капитала при помощи трейдинга и инвестиций на рынке акций в форме криптовалют и блокчейн проектов
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