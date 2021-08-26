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В Україні пропонують заборонити
відключення ТКЕ від...

В Україні пропонують заборонити відключення ТКЕ від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:21

В Україні пропонують заборонити відключення ТКЕ від...

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація «Укртеплокомуненерго» пропонує розробити в Україні механізм автоматичного коригування тарифу на теплову енергію, а також заборонити відключення об’єктів ТКЕ від енергопостачання протягом опалювального періоду.

Дивися повний текст В Україні пропонують заборонити відключення ТКЕ від енергопостачання в опалювальний сезон.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:21

Стоит провести еще аудит тарифов ТКЭ независимыми организациями на предмет стоимости тарифа и трат денег руководством ТКЭ....особенно обоснованность их зарплат. Дороговизна газа это одна сторона медали, а неэффективное использование средств самими ТКЭ это вторая сторона одной и той же медали.
Джон
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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