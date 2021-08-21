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Ціни на вугілля в Європі
зросли до 4000 грн за тонну

Ціни на вугілля в Європі зросли до 4000 грн за тонну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:47

Ціни на вугілля в Європі зросли до 4000 грн за тонну

Пропонуємо до обговорення:
Вартість енергетичного вугілля на європейських біржах досягли позначок 145-151 доларів/тонна, що еквівалентно 3898-4059 грн/тонна.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:47

Депутат забыл добавить что уголь с гос шахт не антрацитовой группы и не под наши ГРЭС, нагреть мазанку или реанимировать паравозы 30-40х годов больше пользы такой уголь если разобраться не приносит, эти шахты давно не рентабельны и это нужно просто признать...
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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