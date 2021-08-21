Вартість енергетичного вугілля на європейських біржах досягли позначок 145-151 доларів/тонна, що еквівалентно 3898-4059 грн/тонна.
Дивися повний текст Ціни на вугілля в Європі зросли до 4000 грн за тонну.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:47
Ціни на вугілля в Європі зросли до 4000 грн за тонну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на вугілля в Європі зросли до 4000 грн за тонну.
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:47
Депутат забыл добавить что уголь с гос шахт не антрацитовой группы и не под наши ГРЭС, нагреть мазанку или реанимировать паравозы 30-40х годов больше пользы такой уголь если разобраться не приносит, эти шахты давно не рентабельны и это нужно просто признать...
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