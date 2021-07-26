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«Мотор Січ» і «Антонов» підписали
контракт на 920 млн грн

«Мотор Січ» і «Антонов» підписали контракт на 920 млн грн
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:00

«Мотор Січ» і «Антонов» підписали контракт на 920 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Підприємство "Мотор Січ" підписало з ДП "Антонов" (входить до складу Укроборонпрому) великий контракт, спрямований на збільшення ресурсу двигунів для літаків "Мрія" та "Руслан".

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:00

Какая то мутная схема,заказ почти на млрд отдали заводу который кроме лопастей к вертолету и каких то мотокос вроде ничего уже и не делает,в то же время полубанкрот Антонов у которого своя производственная база и технические специалисты не взялись за такую работу,похоже у Антонова по факту все спецы разбежались и банально некому сделать такую рутину ,вот она утечка мозгов во всей её красе,зато директоров,замов,всевозможных членов правления небось пруд пруди...
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:21

"полубанкрот Антонов у которого своя производственная база и технические специалисты не взялись за такую работу"
Т.е. то, что с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ двигателей заключили контракт на их обслуживание Вас не устраивает ? Ну да, подумаешь Д-18Т перебрать, да там не сложнее движка жилёвского, в любом гараже сделать могут.
Вот только одна северная огромная страна до сих пор не может повторить движки Мотор Сичи у себя, потому и некоторые самолёты у них падают (ИЛ-112В). Не знаете почему ? Там же не сложно, да ?

Лично я пока вижу только "утечку мозгов" некоторых комментаторов.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 06:59

Наверно от хорошей жизни очень много авиационных специалистов уехали в Азербайджан и Россию и в некоторые страны третьего мира, а Мотор Сич видать устал выпускать двигателя и в качестве хобби освоил выпуск мотокос)) Получить хороший конракт и скинуть его субподрядчикам можно и не имея былых заслуг,впрочем производственной и профессиональной базы тоже, и кстати если китайцы выиграют суд в отношении Мотор Сич то всё имущество по идее должно быть арестовано и заводу будет не до контракта...
livs375
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