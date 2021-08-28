Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія».
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:57
Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія».
Додано: Вів 31 сер, 2021 17:58
Ну это да... Для чего собственно говоря было создано данное приложение? Чтобы выпустить данное приложение, его нужно заранее согласовать з законом, и ввести в конституцию, и так далее..
Додано: Вів 31 сер, 2021 19:21
А теперь бы тех полицаев засудить на моральную компенсацию. Чтобы дятлы законы учили.
Додано: Вів 31 сер, 2021 20:40
водителя наказали в идентичном случае так как не было интернета.Заверения власти сплошной обман.Государство главный преступник.
Додано: Вів 31 сер, 2021 20:54
Нужно чтобы если суд признает протокол не правомерным етод штраф переходил на мусоров тогда простотак песать не будут
Додано: Вів 31 сер, 2021 21:01
Штраф не должен быть неоплаченым. Если суд отменил оплату водителем, значит штраф должен оплатить тот, кто его выписывал. И тогда будет порядок.
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