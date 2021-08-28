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Українців штрафують за
посвідчення водія в додатку «Дія»

Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:57

Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:58

Ну это да... Для чего собственно говоря было создано данное приложение? Чтобы выпустить данное приложение, его нужно заранее согласовать з законом, и ввести в конституцию, и так далее..
solyanik_artur
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:21

А теперь бы тех полицаев засудить на моральную компенсацию. Чтобы дятлы законы учили.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:40

водителя наказали в идентичном случае так как не было интернета.Заверения власти сплошной обман.Государство главный преступник.
sergey041963
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:54

Нужно чтобы если суд признает протокол не правомерным етод штраф переходил на мусоров тогда простотак песать не будут
martynykroman12
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 21:01

Штраф не должен быть неоплаченым. Если суд отменил оплату водителем, значит штраф должен оплатить тот, кто его выписывал. И тогда будет порядок.
g140360
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