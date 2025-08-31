RSS
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:49

Більшість українців залишиться в Польщі навіть після...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі у Польщі проживає близько 1 мільйона українських біженців. Навіть у разі припинення вогню значна частина з них, ймовірно, не повернеться до України, адже українці інтегрувалися в польський ринок праці.

Дивися повний текст
Більшість українців залишиться в Польщі навіть після можливого перемир’я — Fitch
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:49

обійдуться
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 00:53

Ясно що не повернуться. Дома запалюють.
Хто хоче діти по вулиці загиблих товаришів і бачити очі матерів, бо я в Польщі не донатив , я жив для себе, важко жити. Так говорять українці в Польщі )))
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 13:50

Там шашлики смачніші.
