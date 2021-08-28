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Українців штрафують за
посвідчення водія в додатку «Дія»

Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:11

Харошо почему нет наказания для этих тупырей в ментовской форме ведь суд и прочея движуха требует затраты нервов.
osadchayalyda
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:49

А полицаю никакого наказания не будет как всегда? Ничего что водитель потерял кучу нервов кучу времени и денег на судебные тяжбы вместо ходить на работу? Вот так у нас всегда. Полицаи чуствуют свою безнаказанность выписывают штрафы а вы доказывайте что вы не козел, если не хотите давать взятку.
asurovv960
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