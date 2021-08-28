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Українців штрафують за
посвідчення водія в додатку «Дія»

Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:11

Харошо почему нет наказания для этих тупырей в ментовской форме ведь суд и прочея движуха требует затраты нервов.
osadchayalyda
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:19

А мусора который делюгу заварил суд хотя бы месячной зарплаты лишил? Или обратно на дорогу бокорезить послал? А знает уважаемый суд что мусора болт ложили на все их решения что трукамом с рук нельзя снимать? Я считаю что суд должен провинившегося повторно по одному и тому же пункту закона мусора на полгода строгача отправлять без права службы в МВС.
melnikartem71
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:32

Двічі мене зупиняли, двічі оформлювався в ДТП з ДІЯ, і проблем не було.

Правда один поліцейський все ж рекомендував перевіряти чи є інтернет і чи не викинуло з додатку і мати пластикові права з собою.
megabrutaldeath
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:22

bob2019 Вы хотя бы раз предъявляли документы через Дию ? Если бы делали хоть раз, то не делали бы столь глупых "хакерских" предположений :mrgreen: ...
Для предъявления там целый протокол, требующий наличие интернета.

В Дие сначала вы генерируете _временный_ QR код. Запрашивающий (полицаи, чиновник и проч) его сканирует собственным софтом. В ваше приложение приходит запрос, что кто-то хочет просмотреть такой-то ваш докумен. Вы это подтверждаете (или запрещаете, если не знаете кто это) и только ТОГДА запрашивающий видит ваши доки. Другими словами даже если у вас на руках чей-то действующий 3-х минутный QR код - фиг получится его предъявить (если только вы не сперли чужую мобилу с _установленной_ дией и смогли залогиниться на мобилу).
Если же какой-то чиновник вас аутентифицирует, просто глядя на ваш фейс на дисплее смарта, то он дeбил... С таким же успехом он это сделает и со сканом вашего паспорта... Дия тут ваще ни при чем.

Из всего вышеописанного следует нюанс. Если вы отважились ехать на машине далеко без бумажных/пластиковых документов, то если у вас в пути во время проверки документов не будет интернета, вы не сможете их предъявить. А значит будете виновны и вам впаяют штраф абсолютно законно...
noro
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:49

А полицаю никакого наказания не будет как всегда? Ничего что водитель потерял кучу нервов кучу времени и денег на судебные тяжбы вместо ходить на работу? Вот так у нас всегда. Полицаи чуствуют свою безнаказанность выписывают штрафы а вы доказывайте что вы не козел, если не хотите давать взятку.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:48

  melnikartem71 написав:А мусора который делюгу заварил суд хотя бы месячной зарплаты лишил? Или обратно на дорогу бокорезить послал? А знает уважаемый суд что мусора болт ложили на все их решения что трукамом с рук нельзя снимать? Я считаю что суд должен провинившегося повторно по одному и тому же пункту закона мусора на полгода строгача отправлять без права службы в МВС.


Будет прописан порядок - судьи будут применять его к провинившимся из мвс. НЕт процедуры (без противоречий) - нет наказания. Судьи рабы законов, сами придумывать не могут (для простых людей, конечно).
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:50

  g140360 написав:Штраф не должен быть неоплаченым. Если суд отменил оплату водителем, значит штраф должен оплатить тот, кто его выписывал. И тогда будет порядок.


Водитель ещё побегает, чтобы судебный сбор вернуть из бюджета.
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:11

Двоешники! Из этого можно сделать вывод, что полиции даже не провели розъяснительной работы, после появления е-прав :-) А также чувак потратил кучу времени для того, чтобы доказать свою правоту, а полицейский который выписал этот штраф, мало того, что не возместил ущерб, так еще и наказания никакого не понес!!! Ублюдки
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:16

  bob2019 написав:т.е. в принципе я могу под рутом в андроид грузить некое подобие дии с неким подобием своих доков и тыкать им в лицо полиции где захочу?
как они проверят на трассе подлинность доков? тем более если это доки похожего человека например

Почему бы не поставить , прежде чем рассуждать. Там не смотрят на права. Там сканируют код, как билет на поезд. И их система сверяет подлинность с внутренней базой.
Hotab
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  #<12
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