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Українців штрафують за
посвідчення водія в додатку «Дія»

Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:28

  noro написав:...В Дие сначала вы генерируете _временный_ QR код. Запрашивающий (полицаи, чиновник и проч) его сканирует собственным софтом. В ваше приложение приходит запрос, что кто-то хочет просмотреть такой-то ваш докумен. Вы это подтверждаете (или запрещаете, если не знаете кто это) и только ТОГДА запрашивающий видит ваши доки...

Только один маааааленький нюансик. Вот это всё сканирование qr-кодов работает только в нескольких областях Украины, и если вы будете ехать, например, к морю, через Запорожскую область, то полицаи будут смотреть не на qr-код, а на текст.

Но, один огромный плюс, теперь полицаи не могут держать вас в заложниках, украв документы и маринуя водителя с пассажирами часами, требуя дать взятку, как это делали в самом начале.

Сейчас, как обычно, сидят в кустах на кормушках, и очень расстраиваются, когда требуешь выписать штраф, а на золотить им ручку на месте. Но, хотя бы так, раньше просто не отдавали права и техпаспорт, пока не "оплатишь штраф на месте" в карман полицаю. Со знакомого вымогательством забрали сумму, в несколько раз больше официального штрафа
safonovstanislav
 
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