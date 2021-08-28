Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»

Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:28

noro написав: ...В Дие сначала вы генерируете _временный_ QR код. Запрашивающий (полицаи, чиновник и проч) его сканирует собственным софтом. В ваше приложение приходит запрос, что кто-то хочет просмотреть такой-то ваш докумен. Вы это подтверждаете (или запрещаете, если не знаете кто это) и только ТОГДА запрашивающий видит ваши доки... ...В Дие сначала вы генерируете _временный_ QR код. Запрашивающий (полицаи, чиновник и проч) его сканирует собственным софтом. В ваше приложение приходит запрос, что кто-то хочет просмотреть такой-то ваш докумен. Вы это подтверждаете (или запрещаете, если не знаете кто это) и только ТОГДА запрашивающий видит ваши доки...

Только один маааааленький нюансик. Вот это всё сканирование qr-кодов работает только в нескольких областях Украины, и если вы будете ехать, например, к морю, через Запорожскую область, то полицаи будут смотреть не на qr-код, а на текст.Но, один огромный плюс, теперь полицаи не могут держать вас в заложниках, украв документы и маринуя водителя с пассажирами часами, требуя дать взятку, как это делали в самом начале.Сейчас, как обычно, сидят в кустах на кормушках, и очень расстраиваются, когда требуешь выписать штраф, а на золотить им ручку на месте. Но, хотя бы так, раньше просто не отдавали права и техпаспорт, пока не "оплатишь штраф на месте" в карман полицаю. Со знакомого вымогательством забрали сумму, в несколько раз больше официального штрафа