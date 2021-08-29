Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Дивися повний текст Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських номерах.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 20:09
Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських номерах.
Додано: Вів 31 сер, 2021 20:09
Так уже давно я не вижу авто с номерами ПМР (типа Е 173 НК).
Пару раз видел новые нейтральные типа ZJC 316.
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:00
Re: Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських.
Очень странно, что можно было въезжать на номерах несуществующего государства. С таким же успехом можно картонку с цифрами вместо номера приклеить- эффект тот же.
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