|
|
|
На кордоні України діє е-перевірка COVID-сертифікатів (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Державна прикордонна служба розпочала застосовувати електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби.
Дивися повний текст На кордоні України діє е-перевірка COVID-сертифікатів (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95177
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:56
Вот только COVID-сертификаты из Дии распечатать пока нельзя. То есть, чтобы предъявить, нужен обязательно Интернет
-
andretar
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:58
andretar написав:
Вот только COVID-сертификаты из Дии распечатать пока нельзя. То есть, чтобы предъявить, нужен обязательно Интернет
А есть пограничные посты, где его нет?.. Тут проблема посерьезнее есть: то есть, чтобы предъявить, нужен обязательно СМАРТФОН
!!!!
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 4993
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|124
|
|
|2
|118
|
|
|1
|151
|
|