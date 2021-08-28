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На кордоні України діє е-перевірка
COVID-сертифікатів (фото)

На кордоні України діє е-перевірка COVID-сертифікатів (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:56

На кордоні України діє е-перевірка COVID-сертифікатів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Державна прикордонна служба розпочала застосовувати електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби.

Дивися повний текст На кордоні України діє е-перевірка COVID-сертифікатів (фото).
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Вот только COVID-сертификаты из Дии распечатать пока нельзя. То есть, чтобы предъявить, нужен обязательно Интернет
andretar
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:58

  andretar написав:Вот только COVID-сертификаты из Дии распечатать пока нельзя. То есть, чтобы предъявить, нужен обязательно Интернет

А есть пограничные посты, где его нет?.. Тут проблема посерьезнее есть: то есть, чтобы предъявить, нужен обязательно СМАРТФОН!!!! :lol:
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