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ТОП-10 найкращих електрокросоверів
2025 року (фото)

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 16:36

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Британське видання WhatCar обрало топ 10 кращих електрокросоверів на ринку. Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів нових авто.

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ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 16:36

Де Zeekr 7X?
Де BYD?
Де NIO?
Дивний топ, який незрозуміло з чого складений, і не правдивими даними про дальність поїздки на заряді.
madkot
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