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На кордоні України діє е-перевірка COVID-сертифікатів (фото)
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Державна прикордонна служба розпочала застосовувати електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби.
Дивися повний текст На кордоні України діє е-перевірка COVID-сертифікатів (фото)
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:56
Вот только COVID-сертификаты из Дии распечатать пока нельзя. То есть, чтобы предъявить, нужен обязательно Интернет
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andretar
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:58
andretar написав:
Вот только COVID-сертификаты из Дии распечатать пока нельзя. То есть, чтобы предъявить, нужен обязательно Интернет
А есть пограничные посты, где его нет?.. Тут проблема посерьезнее есть: то есть, чтобы предъявить, нужен обязательно СМАРТФОН
!!!!
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_hunter
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:21
_hunter я скорее про проблему показывать сертификат за границей, где интернет будет скорее всего за деньги. Федоров обещал сертификат через веб-портал Дии, откуда его можно будет распечатать.
Хотелось бы, чтобы запускали паралелльно.
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andretar
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:26
andretar написав:_hunter
я скорее про проблему показывать сертификат за границей, где интернет будет скорее всего за деньги
. Федоров обещал сертификат через веб-портал Дии, откуда его можно будет распечатать.
...
Во всех цивилизованных странах первые пол часа/час -- нахаляву.
Это где/когда он такое обещал?
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_hunter
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