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Нерухомість підприємця вартістю
200 млн грн арештували...

Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували...
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:20

Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували...

Пропонуємо до обговорення:
ДФС наклала арешт на нерухоме майно підприємця вартістю 200 млн грн через ухилення від сплати податків.

Дивися повний текст Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували через ухилення від сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:40

Чет мне подсказывает ,уйка что это Геннадий Балашов
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:41

это же какая общая сумма сделки , чтобы не доплатить 9млн грн налогов??? КТО ИДИОТ, вот в чем ВОПРОС!!!
vd3552876
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:43

смотрим на действия Балашова
vd3552876
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:44

Re: Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували..

Якщо відомий то чому не назвати прізвище, для чого ці таємниці?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:23

Может Гордон?
Но он не был в третьем созыве, ходил вокруг да около
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:17

Re: Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували..

До речі, Зеленський Володимир Олександрович у 2010-2019 володів купою офшорок та ФОП, які були виключно збиткові. Навіть допомогу від держави отримував. Але якось спромігся в цей же час прикупити віллу в Італії та житло у Великобританії.

Чи це не свідоме ухиляння від сплати податків ? Може клятому Порошенку треба було накласти арешт на його майно ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:54

Балаш решил на практике испытать систему налогооб.5 10)) кто нибудь подскажите дураку о существование регистрации на кипре как 95 квартал или панаме где рошен там еще меньший налог))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:56

Фиала вместе с уп молодцы, берут у кого попало за джинсу. Кому интересно, узнайте что происходит на самом деле.
Хотя если посмотреть по комментаторам, это будет сложно, поскольку, многие не способны на это.
Delta7
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:37

это Балашов - хороший человек . спасибо ему большое . Благодаря ему я заработал деньги .
vitalijinvestor
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