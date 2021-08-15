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Нерухомість підприємця вартістю
200 млн грн арештували...

Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:42

биг мани в действии
jeka151515
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Модератори: Ірина_, Модератор

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