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Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:42
биг мани в действии
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jeka151515
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