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В Україні відклали повний перехід на електронні лікарняні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:17
Пропонуємо до обговорення:
Повний перехід на електронні лікарняні з першого вересня не відбудеться. Не всі лікарі опанували систему. У МОЗ підготували наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних. Орієнтовно це відбудеться 1-го жовтня.
Дивися повний текст В Україні відклали повний перехід на електронні лікарняні
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:17
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