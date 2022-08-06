RSS
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:32

  BIGor написав:Будь-ласка пруфи що воно коштувло 14 тис. Чи Ви кажете що кавалірка 30 м коштувала як 3-к по 800 тис??? :mrgreen:

Які пруфи? Приїхав у відділ продажів, спитав ціну. Відеозапис не вів, макулатуру не зберігаю.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:28

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Альтернативщик написав:класса комфорт
  Альтернативщик написав:Цена 14800 злотых за метр
Більше 4к баксів за метр комфорт класу без ремонту. Падіння, яке ми заслужили :mrgreen:

Зря я покупал квартиру. Он как обвалилось. С 7 тысяч до 14

Ви ж купляли біля 40 метрів за 440 тис? Хіба це 7 тис?

Подзабыл, спасибо

Зображення
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 23:58

Не хочу нагоняти сум на учасників форуму, але правду піде діти.
Сьогодні зранку сів в авто та проїхав з Тулузи на берег протоки Ла Манш, в Нормандію.
800 км.
Безлюдна країна ця Франція.
За 800 км побачив одне військове авто з двома солдатами. Це при тому, що спеціально поставив в навігаторі режим: уникати платних трас. Тобто реальна справжня Франція. Поля кукурудзи та соняшника.
Де люди, я не знаю. Немає ніде ніхто…
З них ніхто не піде допомагати українцям захищатися від москалів.
Згадав: в одному місті - по дорозі - бачив двох негрів, років по 25.
Дивують французькі церкви: всі існують з 16-го сторіччя і абсолютно всі зачинені: ніхто не торгує ніякими свічками, іконами, ніяких попів/архієпископів. Існують просто тому, що їх побудували 500 років тому.
Згадую свій Львів: на кожному перехресті мінімум три церкви. Із продажем свічок, ікон та відпущенням гріхів всім казнокрадам.
Вів 30 вер, 2025 00:03

Дякуємо за гірку правду

Дякуємо за гірку правду
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 00:14

akurt
Поля кукурудзи та соняшника.
Де люди, я не знаю. Немає ніде ніхто…


Вони не треба. Механічна праця. Ми йдемо до того ж у сільській місцевості, де людям нема чого зараз робити
А армія там хоч і без досвіду , але оснащена непогано. В складі обʼєднаних сил доволі таки потужна складова.
