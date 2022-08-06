Які пруфи? Приїхав у відділ продажів, спитав ціну. Відеозапис не вів, макулатуру не зберігаю.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 вер, 2025 19:32
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:28
Подзабыл, спасибо
Додано: Пон 29 вер, 2025 23:58
Не хочу нагоняти сум на учасників форуму, але правду піде діти.
Сьогодні зранку сів в авто та проїхав з Тулузи на берег протоки Ла Манш, в Нормандію.
800 км.
Безлюдна країна ця Франція.
За 800 км побачив одне військове авто з двома солдатами. Це при тому, що спеціально поставив в навігаторі режим: уникати платних трас. Тобто реальна справжня Франція. Поля кукурудзи та соняшника.
Де люди, я не знаю. Немає ніде ніхто…
З них ніхто не піде допомагати українцям захищатися від москалів.
Згадав: в одному місті - по дорозі - бачив двох негрів, років по 25.
Дивують французькі церкви: всі існують з 16-го сторіччя і абсолютно всі зачинені: ніхто не торгує ніякими свічками, іконами, ніяких попів/архієпископів. Існують просто тому, що їх побудували 500 років тому.
Згадую свій Львів: на кожному перехресті мінімум три церкви. Із продажем свічок, ікон та відпущенням гріхів всім казнокрадам.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 30 вер, 2025 00:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 00:14
akurt
Вони не треба. Механічна праця. Ми йдемо до того ж у сільській місцевості, де людям нема чого зараз робити
А армія там хоч і без досвіду , але оснащена непогано. В складі обʼєднаних сил доволі таки потужна складова.
|