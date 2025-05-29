RSS
У Києві готують
мільярдний ремонт шосе

У Києві готують мільярдний ремонт шосе
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:17

У Києві готують мільярдний ремонт шосе

Пропонуємо до обговорення:
КК «Київавтодор» два тижні не може наважитись укласти угоду з ТОВ «Автострада» Максима Шкіля про капремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці за 1,26 млрд грн, хоча ще 16 вересня визнав компанію переможцем торгів.

У Києві готують мільярдний ремонт шосе
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100541
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 21:17

І шо - цих крєпкіх хазяйственніков вам поставив ху8ло? ні - це ваші кращі люди, максимум на що ви/ми:( здатні...
і якщо раптом війна закінчиться - ви їх поставите знову
agmkv70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 14.09.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 00:56

Re: У Києві готують мільярдний ремонт шосе

Нихера себе сказал я себе...
А почему нельзя, пока враг у ворот и ежедневно продолжает оккупировать новые куски территории, фрезой снять 5 см верхнего слоя асфальта и закатать новый, как это было сделано за считанные дни на бульваре Перова (или как его там теперь), в районе парка?

И обойдется это миллионов 200
Короче, тупо решили украсть миллиард под шумок.
Лучше бы тогда уже пустили эти деньги на развязку в районе института Химии там и вывели эстакаду на шоссе к Дарницкому мосту, чем разгрузили бы там весь район.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6865
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3273 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
 
1
3
3
