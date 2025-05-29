|
|
|
У Києві готують мільярдний ремонт шосе
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:17
Пропонуємо до обговорення:
КК «Київавтодор» два тижні не може наважитись укласти угоду з ТОВ «Автострада» Максима Шкіля про капремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці за 1,26 млрд грн, хоча ще 16 вересня визнав компанію переможцем торгів.
Дивися повний текст У Києві готують мільярдний ремонт шосе
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100541
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 вер, 2025 21:17
І шо - цих крєпкіх хазяйственніков вам поставив ху8ло? ні - це ваші кращі люди, максимум на що ви/ми:( здатні...
і якщо раптом війна закінчиться - ви їх поставите знову
-
agmkv70
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 14.09.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 вер, 2025 00:56
Нихера себе сказал я себе...
А почему нельзя, пока враг у ворот и ежедневно продолжает оккупировать новые куски территории, фрезой снять 5 см верхнего слоя асфальта и закатать новый, как это было сделано за считанные дни на бульваре Перова (или как его там теперь), в районе парка?
И обойдется это миллионов 200
Короче, тупо решили украсть миллиард под шумок.
Лучше бы тогда уже пустили эти деньги на развязку в районе института Химии там и вывели эстакаду на шоссе к Дарницкому мосту, чем разгрузили бы там весь район.
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6865
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 3273 раз.
- Подякували: 2089 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|