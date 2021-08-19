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Ціна на газ у Європі стрибнула вище ніж 630 доларів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 вер, 2021 08:53
Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ у Європі з поставкою на головному хабі Європи – TTF в Нідерландах – 1 вересня становила близько 632,33 долара за тисячу кубометрів, з доставкою до кордону України без ПДВ ціна сягає 677,65 долара.
Дивися повний текст Ціна на газ у Європі стрибнула вище ніж 630 доларів за тисячу кубометрів
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Додано: Чет 02 вер, 2021 08:53
Я так розумію, газпром може маніпулювати цінами на цьому хабі як йому заманеться. А які там обсяги купівлі-продажу за цими космічними цінами?
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