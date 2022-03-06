RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Вплив світової
економіки на Україну

Вплив світової економіки на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:38

  Alex2007 написав:Ще надійніше - коли РФ в нинішньому вигляді та з нинішнім політичним устроєм зникне зі світової мапи та перетвориться на околиці Москви (яку при бажанні можна буде остаточно знищити як однойменний крейсер :lol: )

имхо, для этого нужен методичный последовательный схематоз как с совком..
а это время..
боюсь мы уже не застанем (
Savage Mind
Аватар користувача
 
Повідомлень: 98
З нами з: 03.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:20

  denis_viniarchuk написав:немає гарантії що те що відновлять, не буде знову зруйноване.
какие гарантии вам нужны клятвы пуйла на крови или Будапештский меморандум 2? Гарантии это наличие ракет в необходимом количестве. Если бы они были, пуйло бы не напал, так как сразу получил бы ответку. Когда наделаем ракеты, экономика восстановится сама по себе и курс вернётся к норме.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12444
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1977 раз.
Подякували: 2828 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Andrey2512 написав:Ниже уже не будет... Скорее всего.


без паніки
план Маршала допоможе
Україна буда одна з цетральних країн Європи в швидкому майбутньому як в військовому так і фінансовому плані

підарашша буде мити параші із кровю і потом
greenozon
 
Повідомлень: 13228
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:15

  greenozon написав:
  Andrey2512 написав:Ниже уже не будет... Скорее всего.


без паніки
план Маршала допоможе
Україна буда одна з цетральних країн Європи в швидкому майбутньому як в військовому так і фінансовому плані

підарашша буде мити параші із кровю і потом



Пока банда Коломойского при власти план Маршалла возможен только для Коломойского.
2805
 
Повідомлень: 94
З нами з: 20.07.10
Подякував: 425 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Руйнація економіки РФ з початком війни 1 ... 25, 26, 27
greenozon » Нед 06 бер, 2022 17:13
262 175901
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 15:39
wtf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2334)
18.04.2022 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.