RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Вплив світової
економіки на Україну

Вплив світової економіки на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:49

купе Киев Одесса 800 грн, СВ почти 2000
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12978
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2008 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 15:00

Re: Вплив світової економіки на Україну

vitaliian написав:купе Киев Одесса 800 грн, СВ почти 2000
І що?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31435
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 7513 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 15:02

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав: но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.

Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.

Зараз в Україні біля 20 мегатон зерна від минулорічного урожаю (25% чи більше).
Колективний захід ставить питання руба, що його тре вивезти і продати, інакше буде в країнах третього світу як в Ірані та Шріланці - продовольчі бунти та громадянська війна.
Хз. що там в Лівані ще діється.

Як каже Соскін "воронка собьітий"


А скільки зараз коштує горох (і т.п.), олія, цукор?
Ще взимку 2000ккал/добу коштувало ~300..400₴/місяць. І це ще треба змогти з'їсти. Це ж не цукерки.
А зараз які ціни?
Bobua
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 24.08.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 15:17

Re: Вплив світової економіки на Україну

Bobua написав:
  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.

Зараз в Україні біля 20 мегатон зерна від минулорічного урожаю (25% чи більше).
Колективний захід ставить питання руба, що його тре вивезти і продати, інакше буде в країнах третього світу як в Ірані та Шріланці - продовольчі бунти та громадянська війна.
Хз. що там в Лівані ще діється.

Як каже Соскін "воронка собьітий"


А скільки зараз коштує горох (і т.п.), олія, цукор?
Ще взимку 2000ккал/добу коштувало ~300..400₴/місяць. І це ще треба змогти з'їсти. Це ж не цукерки.
А зараз які ціни?
А ви їжу їсте, чи "споживаєте калорії"?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31435
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 7513 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Руйнація економіки РФ з початком війни 1 ... 29, 30, 31
greenozon » Нед 06 бер, 2022 17:13
306 191608
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 10:32
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2737)
16.05.2022 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.