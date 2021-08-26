RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев спростував ймовірність
подорожчання житла на...

Гетманцев спростував ймовірність подорожчання житла на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:26

Гетманцев спростував ймовірність подорожчання житла на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Гордон".

Дивися повний текст Гетманцев спростував ймовірність подорожчання житла на 40% через нові податки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95221
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:26

"однако многие этого не делают, поскольку действующее законодательство это им позволяет" как говориться, что не запрещено, то разрешено. А стоимость поднялась из-за подоражания всех стройматериалов
chitatel
 
Повідомлень: 196
З нами з: 27.01.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:41

Если он так говорит,значит все будет наоборот- и таки подорожает!
ketrax70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 15.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:10

  ketrax70 написав:Если он так говорит,значит все будет наоборот- и таки подорожает!


вы пока покупайте, инвестируйте под арендный бизнес и перепродажу дороже - стричь вас начнут потом и это будет больно....
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 13.07.09
Подякував: 651 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:19

Re: Гетманцев спростував ймовірність подорожчання житла на..

А дешевше буде?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6831
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:34

  ketrax70 написав:Если он так говорит,значит все будет наоборот- и таки подорожает!


Не, просто остановятся стройки. А денег больше не станет.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22336
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити...
R2 » Вів 31 сер, 2021 19:19
2 183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 20:21
Alex2007
Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають...
R2 » Сер 25 сер, 2021 14:32
6 836
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 12:00
Igorten
В Україні планують змінити норми будівництва житла
R2 » Сер 18 сер, 2021 13:06
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 13:07
alik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.