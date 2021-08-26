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Клієнти monobank отримали понад
2,4 млрд грн кешбеку -...

Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:49

Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...

Пропонуємо до обговорення:
За час існування мобільного monobank його клієнти отримали більше 2,4 млрд грн кешбека.

Дивися повний текст Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку - Гороховський.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:49

в мене 11300 грн.
а у вас?
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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