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Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:49
Пропонуємо до обговорення:
За час існування мобільного monobank його клієнти отримали більше 2,4 млрд грн кешбека.
Дивися повний текст Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку - Гороховський
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R2
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:49
в мене 11300 грн.
а у вас?
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unicdima
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Додано: Чет 02 вер, 2021 17:57
Кешбек 11300?
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bobo
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:32
bobo написав:
Кешбек 11300?
Ну да, в додатку є і підсумок всіх виплачених.
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unicdima
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:35
unicdima написав:
в мене 11300 грн.
а у вас?
Это кешбек за покупки, или за приват?
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:50
Вкладчик1234 написав: unicdima написав:
в мене 11300 грн.
а у вас?
Это кешбек за покупки, или за приват?
за какой такой приват?
за покупки конечно
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unicdima
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:54
unicdima написав:
за какой такой приват?
за покупки конечно
кешбеком возвращают комиссию за пополнение карты в терминалах привата. Если для "меряться" - то таким способом можно накрутить большие цифры.
Если за покупки: "моё увожение"
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 00:53
Покупок сделали на 2 ярда, а кешбэка получили на 2,4???
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ViktorrP
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:25
ViktorrP написав:
Покупок сделали на 2 ярда, а кешбэка получили на 2,4???
Тссссс... Не мешайте ему делать рекламу своему "единорогу". Он же хочет МИЛЛИАРД за эту поделку. Даже, по сути, за приложение, потому что банка, как такового, у него нет.
А после продажи, они опять, имея все наработки и клиентскую базу Привата сделают "с нуля" еще одну поделку и т.д. Люди делают деньги. Тссс..
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LutsMan
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:45
LutsMan написав: ViktorrP написав:
Покупок сделали на 2 ярда, а кешбэка получили на 2,4???
Тссссс... Не мешайте ему делать рекламу своему "единорогу". Он же хочет МИЛЛИАРД за эту поделку. Даже, по сути, за приложение, потому что банка, как такового, у него нет.
А после продажи, они опять, имея все наработки и клиентскую базу Привата сделают "с нуля" еще одну поделку и т.д. Люди делают деньги. Тссс..
Отличный сервис.И депозитами пользовался и кешбек регулярно вывожу.Пополнять очень удобно. И все равно есть банк или нет
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pontardawe88
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