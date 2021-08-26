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Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:51
pontardawe88 написав: LutsMan написав: ViktorrP написав:
Покупок сделали на 2 ярда, а кешбэка получили на 2,4???
Тссссс... Не мешайте ему делать рекламу своему "единорогу". Он же хочет МИЛЛИАРД за эту поделку. Даже, по сути, за приложение, потому что банка, как такового, у него нет.
А после продажи, они опять, имея все наработки и клиентскую базу Привата сделают "с нуля" еще одну поделку и т.д. Люди делают деньги. Тссс..
Отличный сервис.И депозитами пользовался и кешбек регулярно вывожу.Пополнять очень удобно. И все равно есть банк или нет
"всьо равно" стає не "всьо равно", коли вводять тимчасову адміністрацію
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:51
Son of Sun, а в невиртуальных банках это произойти не может, да?
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:54
ViktorrP написав:
Покупок сделали на 2 ярда, а кешбэка получили на 2,4???
это количество операций
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:06
Хто пише новини для Фінанс юа? Зробили 2 млрд покупок на ~1 трлн.грн. і отримали 2.4 млрд кешбеку
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