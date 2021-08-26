RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Клієнти monobank отримали понад
2,4 млрд грн кешбеку -...

Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:54

  ViktorrP написав:Покупок сделали на 2 ярда, а кешбэка получили на 2,4???
это количество операций :)
omb
 
Повідомлень: 3251
З нами з: 08.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:06

Хто пише новини для Фінанс юа? Зробили 2 млрд покупок на ~1 трлн.грн. і отримали 2.4 млрд кешбеку
sabretus2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 16.09.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:46

  Son of Sun написав:"всьо равно" стає не "всьо равно", коли вводять тимчасову адміністрацію


Ой, всьо :)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд скасував понад 1,6 тис. регуляторних актів, які...
R2 » Чет 02 вер, 2021 10:32
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 10:32
alex_dvornichenko
Влада скерує $2,7 млрд МВФ на соцвиплати
R2 » Чет 26 сер, 2021 14:43
8 547
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 12:10
0mage0
Талібам не вдалося здобути $9,5 млрд Центробанку Афганістану
R2 » Чет 26 сер, 2021 13:16
5 353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 14:43
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33959)
03.09.2021 14:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.