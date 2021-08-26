Клієнти monobank отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку -...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:54
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:06
Хто пише новини для Фінанс юа? Зробили 2 млрд покупок на ~1 трлн.грн. і отримали 2.4 млрд кешбеку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:46
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