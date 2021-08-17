У пустелі Єгипту з нуля будують нову адміністративну столицю, розраховану на понад 6 млн жителів та оснащену передовими технологічними системами.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 07:59
«Розумне місто»: в Єгипті будують нову столицю з...
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Дивися повний текст «Розумне місто»: в Єгипті будують нову столицю з високими технологіями.
Додано: Нед 05 вер, 2021 07:59
Началась "новая нормальность". Это про то, о чём говорит Анатолий Несмиян ("Эль Мюрид"). Загон в агломерации (500 крупнейших городов на планете) и новый мировой порядок.
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:24
То что описали это уже давно реальность, слабенький город "будующего"
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