У пустелі Єгипту з нуля будують нову адміністративну столицю, розраховану на понад 6 млн жителів та оснащену передовими технологічними системами.
Дивися повний текст «Розумне місто»: в Єгипті будують нову столицю з високими технологіями.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 07:59
«Розумне місто»: в Єгипті будують нову столицю з...
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Дивися повний текст «Розумне місто»: в Єгипті будують нову столицю з високими технологіями.
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:24
То что описали это уже давно реальность, слабенький город "будующего"
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:29
shkarapet ..вы наверное упстили тот момент, что разговор не о Германии или Люксембурге, а о стране не самой богатой в арабском мире!!.. где в том же Каире пару млн жителей живут явно за чертой бедности!!)).. так что..
П.С. в Украине или пр. пост-совке - много знаете примеров чего-то похожего??
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