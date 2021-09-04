Головна проблема накопичувальної пенсійної системи в Україні - знецінення пенсійних заощаджень.
Дивися повний текст Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії - прогноз.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 вер, 2021 18:48
Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії - прогноз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|