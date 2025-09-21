Через скільки років українці залишаться без пенсій —...

Додано: Суб 27 вер, 2025 00:39

Ну вот мы и вернулись к тому, что не такие уж будущие пенсионеры и недальновидные тунеядцыКак по мне, то максимально надёжный механизм, который может обеспечить государство, у нас уже есть. Называется ОВГЗ. При этом и он не гарантирует, что доход по ним будет выше инфляции, но лучше государство не сделает. Навешать на это ещё и ПФ, который будет принудительно что-то собирать с граждан, за каждого персонализированно инвестировать в ОВГЗ, а после, например, 60 лет разрешать гражданину забирать купоны с накопленного - ну такое. Можно, но лично я как раз не представляю, как тут рассчитывать сколько брать, чтобы даже через некое среднее количество лет купоны вышли на прожиточный минимум, который и сам по себе ХЗ, как определять (вон даже аскетичномунужно $155 в месяц, а наше правительство думает, что трудоспособному и $73 хватит, а не трудоспособный и на $57 проживёт). И ставка по ОВГЗ не известно какая будет и инфляция...Забавно, что именно он приведён в пример. Не какой-нить "Элайс" и прочие трастовые разводилы 90х, а честный брокер, которому как раз наше государство волюнтаристически всё заблокировало (если мы про FFU. Родительский европейский FF никому ничего не хоронил). Новому ПФ оно тоже так обеспечивать надёжность будет?