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Через 10-15 років в Україні не
буде чим платити пенсії -...

Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 18:48

Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії -...

Пропонуємо до обговорення:
Головна проблема накопичувальної пенсійної системи в Україні - знецінення пенсійних заощаджень.

Дивися повний текст Через 10-15 років в Україні не буде чим платити пенсії - прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:24

кина не будет - электричество кончилось... (с)
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:42

Но и потом, тогда, ЕСВ не отменят
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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