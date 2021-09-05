Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....

Додано: Пон 06 вер, 2021 11:18

Статистика нежелающих переезжать жильцов хрущевок Печерска не 20 процентов, не 50 и даже не 70) Смотрим "международный" опыт. В США множество двухэтажных фанерных домиков возрастом по 120 лет и более. В приличном районе такой домик стоит несколько сот тысяч зелени. Ни перестраивать ни сносить эти домики никто не собирается потому что всем хорошо и комфортно. Типичная "модернизация" - поменять крышу да пару сгнивших фанер или досок, покрасить фасад, проводку обновить. То же легко сделать с хрущовками без откатно-распильных схем и тем более без насилия - покрасить в кислотные цвета, как в Германии и вот оно преображение. Хрущовки ставили на добротный фундамент и кирпичи обжиговые, добротные и экологичные. Застройщики просто не хотят строить садики, школы, поликлиники и дороги, а хотят быстро срубить денег, втулив свою коробочку в развитый район. Вот и вся махинация в масштабе госслужащих под видом благих намерений.