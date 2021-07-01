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Розтрата коштів на ремонті
скверу: у Шевченківській РДА...

Розтрата коштів на ремонті скверу: у Шевченківській РДА...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58

Розтрата коштів на ремонті скверу: у Шевченківській РДА...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці проводять обшук в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської райдержадміністрації.

Дивися повний текст Розтрата коштів на ремонті скверу: у Шевченківській РДА проводять обшуки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58

Чекаєм на відео від найкращого мера, що то все політичні репресії.
unicdima
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