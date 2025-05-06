У квітні видатки загального фонду державного бюджету становили 329,9 млрд грн.
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У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з бюджету від початку року
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Додано: Суб 24 тра, 2025 11:14
У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з...
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У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з бюджету від початку року
Додано: Суб 24 тра, 2025 11:14
Сумно, що більшість бюджету на війну, але розумію що інакше зараз ніяк
Додано: Нед 25 тра, 2025 19:41
Цікаво.
365,2/4міс = 91,3 млрд.
Якщо 1млн ВСЛ -- то по 91,3тис/міс у середньому на одного.
Якщо максимум на нулі 123+70(?)=193т (але то всього тис ~40 людей), отже по 21тис мало кому з ВСЛ в країні платять. Інакше 91т середнє -- не вийшло би.
А ще ж у минулі роки писали про виведених зі штату і взагалі позбавлених зарплати... 😒
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