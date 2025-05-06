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У Мінфіні розповіли, скільки
коштів та на що витратили з...

У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 тра, 2025 11:14

У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні видатки загального фонду державного бюджету становили 329,9 млрд грн.

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У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з бюджету від початку року
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 тра, 2025 11:14

Сумно, що більшість бюджету на війну, але розумію що інакше зараз ніяк
konokchapa937
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:41

Найбільшу частку видатків за чотири місяці 475,2 млрд грн (40,1%) — спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, у тому числі 365,2 млрд грн — на грошове утримання військовослужбовців.


Цікаво.

365,2/4міс = 91,3 млрд.
Якщо 1млн ВСЛ -- то по 91,3тис/міс у середньому на одного.

Якщо максимум на нулі 123+70(?)=193т (але то всього тис ~40 людей), отже по 21тис мало кому з ВСЛ в країні платять. Інакше 91т середнє -- не вийшло би.
А ще ж у минулі роки писали про виведених зі штату і взагалі позбавлених зарплати... 😒
Bobua
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