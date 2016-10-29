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Кібербезпека платежів
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:23

Кібербезпека платежів

В Україні питанням цифрової безпеки фінансового сектора приділяють все більше уваги — як самі учасники ринку, так і регулятор. Своєю постановою № 43 «Про затвердження Положення про захист інформації і кіберзахист у платіжних системах», прийнятою наприкінці травня 2021 року, НБУ встановив чіткі вимоги до учасників платіжного ринку.

Від них регулятор насамперед вимагає побудови системи захисту інформації і забезпечення кібербезпеки. Також НБУ зажадав від платіжних систем створити чіткі алгоритми дій на випадок виявлення кібератак, що загрожують їх функціонуванню. НБУ вважає, що це дозволить мінімізувати кількість інцидентів на ринку грошових переказів, а також прискорить процес модернізації платіжних систем із урахуванням сучасних технологій захисту інформації.

«Дане положення в дуже зрозумілому вигляді регламентує ті аспекти забезпечення інформаційної безпеки, які повинні застосовуватися за замовчуванням, згідно світовим практикам. Так, певні нюанси були враховані з урахуванням специфіки українського ринку, але загалом оператори і так застосовують дані заходи — розповідають представники Portmone.com, — При забезпеченні безпеки даних немає поняття надмірності. Є ризик-орієнтований підхід. І якщо подібний ризик існує, його необхідно знижувати»

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Ірина_
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