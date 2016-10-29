Кібербезпека платежів

Від них регулятор насамперед вимагає побудови системи захисту інформації і забезпечення кібербезпеки. Також НБУ зажадав від платіжних систем створити чіткі алгоритми дій на випадок виявлення кібератак, що загрожують їх функціонуванню. НБУ вважає, що це дозволить мінімізувати кількість інцидентів на ринку грошових переказів, а також прискорить процес модернізації платіжних систем із урахуванням сучасних технологій захисту інформації.
«Дане положення в дуже зрозумілому вигляді регламентує ті аспекти забезпечення інформаційної безпеки, які повинні застосовуватися за замовчуванням, згідно світовим практикам. Так, певні нюанси були враховані з урахуванням специфіки українського ринку, але загалом оператори і так застосовують дані заходи — розповідають представники Portmone.com, — При забезпеченні безпеки даних немає поняття надмірності. Є ризик-орієнтований підхід. І якщо подібний ризик існує, його необхідно знижувати»