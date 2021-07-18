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Samsung готується випустити
рекордний датчик для камер...

Samsung готується випустити рекордний датчик для камер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 07:54

Samsung готується випустити рекордний датчик для камер...

Пропонуємо до обговорення:
Хечан Лі, старший віце-президент Samsung Electronics Automotive Sensors, показав цікавий слайд в своєму виступі на SEMI Europe Summit.

Дивися повний текст Samsung готується випустити рекордний датчик для камер до 2025 року.
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 07:54

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