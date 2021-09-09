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Рада ухвалила в 1-му читанні
необхідний для співпраці з...

Рада ухвалила в 1-му читанні необхідний для співпраці з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 14:51

Рада ухвалила в 1-му читанні необхідний для співпраці з...

Пропонуємо до обговорення:
За законопроект в першому читанні проголосувало 280 народних депутатів при необхідних 226 голосах.

Дивися повний текст Рада ухвалила в 1-му читанні необхідний для співпраці з МВФ законопроєкт про закупівлю юрпослуг НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 14:51

Вы лучше про законопроект №3427 расскажите.
Теперь дамам руки не подаем, места не уступаем и сумки не носим.
А. Забыл. Денег не даем и уже оплачивают сами то что наели по кафешкам и рэсторанам.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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