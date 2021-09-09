За законопроект в першому читанні проголосувало 280 народних депутатів при необхідних 226 голосах.
Дивися повний текст Рада ухвалила в 1-му читанні необхідний для співпраці з МВФ законопроєкт про закупівлю юрпослуг НБУ.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 14:51
Рада ухвалила в 1-му читанні необхідний для співпраці з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила в 1-му читанні необхідний для співпраці з МВФ законопроєкт про закупівлю юрпослуг НБУ.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 14:51
Вы лучше про законопроект №3427 расскажите.
Теперь дамам руки не подаем, места не уступаем и сумки не носим.
А. Забыл. Денег не даем и уже оплачивают сами то что наели по кафешкам и рэсторанам.
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