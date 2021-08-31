Уряд має намір виконати завдання президента про те, щоб створити комфортні умови для життя і роботи в Україні.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, як збирається повертати заробітчан в Україну.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:05
Шмигаль розповів, як збирається повертати заробітчан в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль розповів, як збирається повертати заробітчан в Україну.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:05
Это оказывается отличный расказчик.Месяц тому назад рассказывал,что "к концу лета значительно подешевеет подсолнечное масло".
11 сентября-понимаем,что это был "очередной рассказ".
Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:25
Еще бы зарплаты озвучили
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