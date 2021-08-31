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Шмигаль розповів, як збирається
повертати заробітчан в...

Шмигаль розповів, як збирається повертати заробітчан в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:05

Шмигаль розповів, як збирається повертати заробітчан в...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд має намір виконати завдання президента про те, щоб створити комфортні умови для життя і роботи в Україні.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, як збирається повертати заробітчан в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:05

Это оказывается отличный расказчик.Месяц тому назад рассказывал,что "к концу лета значительно подешевеет подсолнечное масло".
11 сентября-понимаем,что это был "очередной рассказ".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:25

при этом Фонд занятости может предложить всем желающим до 70 тысяч вакансий
Еще бы зарплаты озвучили :)
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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