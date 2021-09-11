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Податкова амністія: хто
може не подавати декларацію

Податкова амністія: хто може не подавати декларацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:56

Податкова амністія: хто може не подавати декларацію

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розбирався, на яке майно можна не подавати декларацію.

Дивися повний текст Податкова амністія: хто може не подавати декларацію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:41

Чушь эта ваша декларация. Ну есть у меня банковские металлы на 35000 долларов, так зачем же их декларировать? На них же не написано, что они лично мои, ими владеет и моя жена, например, могу сказать , что часть металлов принадлежиь и другим моим родственникам... И всё.
Ferox
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