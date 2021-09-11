Finance.ua розбирався, на яке майно можна не подавати декларацію.
Дивися повний текст Податкова амністія: хто може не подавати декларацію.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 11:56
Податкова амністія: хто може не подавати декларацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія: хто може не подавати декларацію.
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:41
Чушь эта ваша декларация. Ну есть у меня банковские металлы на 35000 долларов, так зачем же их декларировать? На них же не написано, что они лично мои, ими владеет и моя жена, например, могу сказать , что часть металлов принадлежиь и другим моим родственникам... И всё.
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