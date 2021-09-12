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Податкова амністія: хто
може не подавати декларацію

Податкова амністія: хто може не подавати декларацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:56

Податкова амністія: хто може не подавати декларацію

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розбирався, на яке майно можна не подавати декларацію.

Дивися повний текст Податкова амністія: хто може не подавати декларацію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:41

Чушь эта ваша декларация. Ну есть у меня банковские металлы на 35000 долларов, так зачем же их декларировать? На них же не написано, что они лично мои, ими владеет и моя жена, например, могу сказать , что часть металлов принадлежиь и другим моим родственникам... И всё.
Ferox
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 16:58

  Ferox написав:Чушь эта ваша декларация. Ну есть у меня банковские металлы на 35000 долларов, так зачем же их декларировать? На них же не написано, что они лично мои, ими владеет и моя жена, например, могу сказать , что часть металлов принадлежиь и другим моим родственникам... И всё.


все так
делкрировать нужно только если могут поймать
например, Беларусский сюрприз прсле BEPS/CRS
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 02:46

cohan

Не устану повторять - второе гражданство - залог вашего спокойного сна.

Автоматический обмен по стандарту CRS предусматривает ежегодную передачу в электронном виде налоговыми органами одной страны сведений об обслуживаемых в такой стране счетах нерезидентов налоговым органам тех стран, резидентами которых являются владельцы таких счетов. Автообмен распространяется не только банковские, но и на иные финансовые счета (в частности, брокерские).


Владеёте активами, храните любые средства, покупайте и продавайте что хотите в стране вашего второго гражданства как гражданин этой страны и эта страна никогда не раскроет вашу информацию стране первого гражданства. (* совет не распространяется на владение КИК).
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 05:54

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розбирався, на яке майно можна не подавати декларацію.

Дивися повний текст Податкова амністія: хто може не подавати декларацію.

Хто може не?

І ще питання до спеців фінанс - що таки одна квартира до 120 кв.метрів чи все ж таки КВАРТИРИ в суммі до 120 кв.метрів :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:29

Самое главное не написали:

Если у вас со всех средств и активов УЖЕ уплачены налоги в ПРОШЛОМ, эти средства НЕ нужно декларировать в амнистии. Так как она направлена ТОЛЬКО на легализацию того, с чего не были уплачены налоги.
simkin_a
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