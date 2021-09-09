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В Україні можуть з'явитися нові номери для автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 вер, 2021 23:22
Пропонуємо до обговорення:
Відповідна петиція розміщена на сайті Офісу президента України.
Дивися повний текст В Україні можуть з'явитися нові номери для автомобілів
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Додано: Нед 12 вер, 2021 23:22
Бред. К тому же Гугл не знает понятия "оригинальная комплектация".
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