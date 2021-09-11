Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна зацікавлена у видобутку газу в Україні.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:21
Польща хоче видобувати газ в Україні
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Дивися повний текст Польща хоче видобувати газ в Україні.
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:21
Откуда у меня такая уверенность, что если газ отдадут на концессию полякам, то будут одни плюсы - и по экологии, и по поступлениям в бюджет и даже по рыночной цене этого самого добытого газа.
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