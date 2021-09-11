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Польща хоче видобувати
газ в Україні

Польща хоче видобувати газ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:21

Польща хоче видобувати газ в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна зацікавлена у видобутку газу в Україні.

Дивися повний текст Польща хоче видобувати газ в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:21

Откуда у меня такая уверенность, что если газ отдадут на концессию полякам, то будут одни плюсы - и по экологии, и по поступлениям в бюджет и даже по рыночной цене этого самого добытого газа.
alex_dvornichenko
 
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