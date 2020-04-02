Авто в Україні

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 26 бер, 2024 12:30
Bolt написав:
Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.
Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта... 😏
Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:39
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.
Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...
Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:42
Faceless написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.
Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...
Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?
Є ще sx4. На ньому і повезу.
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Bolt
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:27
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
купите 4 диска поставьте на них лето и переобувайтесь вообще не посещая шиномонтаж. А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм.
Нормальні диски не окупляться, це витрати.
Всесезонку катаю вже 2 зими, норм. Але на 4х4
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:05
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Станом на СЬОГОДНІ - споживання в місяць моїх електротасі становить 7000квт*год електрики, і на цих 7000квт*год вони проїзжають стільки ж , скільки б проїхали на 5000 літрів бензину.
А як зі споживанням взимку? Бо їхав я з сусідом на його Нісані і паспортні "200 км" через 80 км перетворились в "можна я в тебе в селі підзаряджусь" бо вже лише 15% і до себе ще 30 км не доїду.
1 Не треба вірити написам на парканах...
Якщо виробник пише що проїде 200 км на батарейці в 22квт*год - то до цього треба ставитись по філософськи
2 Стандартний розхід 2 тонної машини
Літо до 70 км/год, бомж режим по комфорту=13квт/год на 100 км
_________________, з комфортом=18квт*год на 100 км
_______до 100км/год, бомж режим=20квт*год
___________________, з комфортом=22квт*год
Зима мерзнеш як цуцик, 70км/год=18квт*год
Зима нормальний пацан,70км/год=25квт*год
Зима, таксі , пробіг 20км за годину, зміна 10-12 годин=35 квт*год на 100 км
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