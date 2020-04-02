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Рейтинг найкращих авто у світі за 2024 рік
Виходячи з вашого досвіду, назвіть топ-3 найкращих авто на вашу думку? А які моделі ви б навпаки не радили б нікому?
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 06 лют, 2024 09:00
Рейтинг найкращих авто
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Рейтинг найкращих авто у світі за 2024 рік
Виходячи з вашого досвіду, назвіть топ-3 найкращих авто на вашу думку? А які моделі ви б навпаки не радили б нікому?
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